Ritiro Napoli 2023 | Rudi Garcia taglia i giovani | in undici lasciano Dimaro

(Di sabato 22 luglio 2023) Un sabato da record per le presenze a, ma anche un sabato di rivoluzione per il: dopo l'amichevole contro l'Anaune che ha visto impegnati tanti calciatori azzurri delle...

In casac'è aria di rinnovi : in giornata i passi in avanti per quello di Osimhen , poi la volta di Di Lorenzo . Neldi Dimaro era arrivato infatti l'agente del capitano che ha discusso con lo ...... l'agente del capocannoniere della passata Serie A saluta il Trentino e dà appuntamento ai dirigenti partenopei a Castel di Sangro, dove il Calciosvolgerà il secondoin programma dal ...... il procuratore, tra gli altri anche di Politano e Mario Rui , è da qualche giorno in Trentino neldel. E dalla chiacchierata avuta col suo assistito, in odore di rinnovo a vita con la ...

Ritiro Napoli 2023, la presentazione della squadra a Dimaro in diretta ilmattino.it

Mario Giuffredi ha raggiunto il ritiro del Napoli, dove in queste ore sta definendo il rinnovo di contratto di capitan Giovanni Di Lorenzo ...Tutti nel fiume ma tutti con in mano lo smartphone. Il Napoli conclude la giornata di lavoro a Dimaro e gli azzurri di Rudi Garcia volano nel fiume: tanti i calciatori che hanno immerso le ...