(Di sabato 22 luglio 2023) Dopo il suo Halftime Show dei record (visto da 121 milioni di persone)è tornata ad occuparsi dei suoi business, tra creme, trucchi, profumi e sponsorizzazioni di Louis Vuitton. La famosa popstar imprenditrice entro la fine di questa estate darà anche alla luce il suo secondoo, ma non sarà certo l’ultimo. Secondo quello che ha rivelato una fonte a Heat Magazine,e ASAP Rocky vogliono 10 bambini! L’insider in questione ha dichiarato che la 35enne desidera una famiglia numerosa.e ASAP Rocky desiderano 10. “Lei adesso è molto concentrata sui nuovi progetti e ovviamente sulla sua gravidanza. Come immaginerete è una mamma molto attenta e amorevole, ma anche una vera icona del fashion. Infatti avete visto molti look bellissimi e stravaganti indossati durante le sue ...

... vendendo quasi 9 milioni di copie, eha vinto numerosi premi e riconoscimenti per la sua ... Da quel palco ha detto: 'Qualsiasi artista là fuori cheessere un artista o una star e non ...E chi se non, con l'anima badass per eccellenza, intesa come colei che sa quello chee lo prende, non ha perso l'occasione di cavalcare questa lettura del trend Barbiecore lanciando un ...... arrivando a coinvolgere anche star del calibro di. Certamente le tipologie di reggiseno ... Per intenderci, ricorda molto il classico reggiseno sportivo , adatto a chisentirsi a proprio ...

Rihanna vuole avere 10 figli: "Amo le famiglie numerose" Biccy

Rihanna è in attesa di un secondo figlio dopo la nascita del piccolo RZA Athleston Mayers e sta documentando sui social la sua gravidanza con dolci scatti che mostrano il pancione ...