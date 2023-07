Reggina | Ilari | “Situazione surreale | ci faremo trovare pronti in caso di riammissione in B”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) “Giovedì 20 luglio, presso lo studio del Notaio Giacomo Maria Quarto in Roma, Manuele, rappresentato per procura dall’Avv. Gioacchino Amato, ha acquistato la partecipazione della1914 da due veicoli societari riconducibili all’imprenditore Felice Saladini. L’acquisto dellaè risolutivamente condizionato dalla permanenza della squadra in serie B“. Inizia così il comunicato ufficiale della, pronta a ripartire con un nuovo presidente dopo l’esclusione dal campionato di Serie B. “Manuele, imprenditore romano operante nel settore delle sale cinematografiche nonché fondatore di Galassia Cinema e Presidente di UECI, rappresenta in Italia gli interessi di un primario fondo inglese che intende investire nello sviluppo e nella diffusione dello sport per i ragazzi. “La ...