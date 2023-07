Real Sociedad | Momo Cho segna | Gorrotxategi si fa vedere e Jon Martín esordisce a soli 17 anni

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 luglio 2023) 2023-07-21 23:01:13 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: ELui gran gol diChoLui buon lavoro del ragazzo Jonnella posizione del perno, e il debutto di Jon, a17erano i punti salienti dal Societàe dall’amichevole di ieri a Irun contro l’Osasuna, in cui Sadiq Umar non si è vestito, per precauzione.Cho marc nella prima partita di questa preseason tanto che l’anno scorso ha resistito fino all’ultima giornata di Liga, ricordando che, dopo un primo percorso di adattamento, in questo secondo che scatterà tra meno di un mese, può già iniziare a contribuire molto di più. Il francese ha accennato pericolo in quasi ogni palla che ha suonato per una band giusta in cui gorosabel L’ho ...