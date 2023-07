Rally Estonia 2023 | Kalle Rovanpera vince tutti gli stage odierni e vede il successo finale

(Di sabato 22 luglio 2023) Uno straordinariosi avvicina ad ampi passi aldeldi, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC. Nel sabato baltico, infatti, il campione del mondo in carica ha messo in mostra una vera e propria “masterclass”, andando a dominare la scena e aggiudicandosigli. Quando mancano solo 4 prove al termine, il campione del mondo in carica precede Thierry Neuville (Hyundai i20) di 34.9 secondi, mentre è terzo il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 45.4. Quarto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 52.7, quinto il finlandese Teemu Suninen (Hyundai i20) a 1:41, mentre è sesto il francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 2:14. Ottavo il padrone di casa Ott Tanak (Ford Puma) a 5:55. LA ...

Prosegue senza interruzioni la marcia trionfale di Kalle Rovanpera nel sabato del. Il pilota della Toyota ha vinto altre due speciali, mettendosi in tasca tutte e otto le prove fin qui disputate . Il leader del mondiale conta ora su 33 secondi di vantaggio su Thierry ...Tartu ,, 21 Luglio 2023. Rabbia inutile , che alla lunga si converte in senso di impotenza e ... Cos'altro può fare adesso, l'estone che contava suldi casa per rilanciare le proprie ...SS1: vittoria senza gloria per Tänak Ild'ha ufficialmente preso il via nel tardo pomeriggio italiano di ieri sera, con il pubblico locale già in festa per il miglior tempo siglato da Ott Tänak , curiosamente in vantaggio ...

WRC | Rally Estonia, PS11: Rovanpera allunga su Neuville Motorsport.com - IT

Lappi ed Evans continuano a sfidarsi e a trovarsi staccati di pochi decimi di speciale in speciale. Nella PS16, però, il pilota finlandese di Hyundai Motorsport è riuscito a compiere un passo ...Nel WRC2 Andreas Mikkelsen ha allungato sui rivali, portando il suo margine a 18"5 dal primo degli inseguitori, il compagno di squadra Sami Pajari. Gus Greensmith occupa la terza piazza di classe, ma ...