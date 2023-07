(Di sabato 22 luglio 2023) Sofia, campionessa del Mondo all - around, ha chiuso al secondoil concorso generale individuale nella tappa di Coppa del Mondo al Forum di Assago col punteggio totale di 136.700. In ...

Leggi anchee le Farfalle da urlo: trionfo in World Challenge Cup Assoluti, dominio: trionfa anche nelle specialità Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 22 luglio - 19:55Sofiaha raggiunto uno dei grandi obiettivi stagionali dopo aver conquistato la medaglia d'argentogiro completo agli Europei e ora si può lanciare con grande ottimismo verso i Mondiali, ...Per l'iridatasarà una sfida nella sfida, perché nel capoluogo lombardo si gioca il titolo ...essere presente nell'impianto potrà comunque seguire la due giorni di qualifiche e all around...

Raffaeli sul podio a Milano: 2° posto e tutte le finali di specialità. Ora le Farfalle La Gazzetta dello Sport

Sofia Raffaeli atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha vinto la Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana ha conquistato il prestigioso trofeo per ...MILANO Tutti i riflettori sono Sofia Raffaeli, la campionessa del mondo All-around che anche ieri, in Lombardia, ha illuminato la scena nella prima parte del concorso generale individuale ...