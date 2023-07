Quella volta che William T Vollmann mi intervistò e io intervistai lui

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 luglio 2023) I firmacopie perT.sono una cosa dannatamente seria. Lo capisci quando al banchetto prende in mano una copia de “L’atlante”, il suo ultimo libro pubblicato in Italia da Minimum Fax, e ti accorgi che non ha bisogno di guardare mentre scrive una dedica piuttosto complessa, con tanto di firma, intestazione personalizzata (per Giada: «To my jade goddess, from your friend Bill») e disegnino erotico vagamente picassiano. Ha imparato a scrivere in questo modo durante i suoi vagabondaggi spericolati in giro per il mondo, «così puoi farlo anche se sei al buio, o nella giungla, o se ti stanno sparando addosso». Questa è la prima ragione per cui non guarda. La seconda è che ha una curiosità patologica. Mentre ci dà dentro sul frontespizio, fissa con bonario interesse la persona che ha di fronte e le chiede qualunque cosa, da come è stata la sua ...