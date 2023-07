"Quando l'odio non funziona...". A chi si riferisce Lukaku

Torna a 'parlare' Romelu Lukaku . Tramite i propri profili social, l'attaccante belga ha pubblicato una storia Instagram con una frase enigmatica. 'l'non funziona, si iniziano a dire bugie' . Così l'ex Inter, rientrato al Chelsea e ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro . La rottura con l'Inter, le ipotesi Juve e l'Arabia ...l'non funziona, cominciano a raccontare bugie". Queste le parole di Romelu Lukaku in una storia su Instagram. L'attaccante belga rompe il silenzio in attesa di capire il suo futuro dopo la ...Devo confessare che in generepartecipare ai matrimoni, probabilmente perché nel mio passato ... ma è stato fantastico per il senso di accettazione che ho provato dasono entrato nella ...

Lukaku, post enigmatico: "Quando l'odio non funziona, iniziano a dire bugie" Sky Sport

Dopo otto giorni Big Rom rompe il silenzio pubblicando una storia su Instagram: "Quando l'odio non funziona iniziano con le bugie". Ce l'ha con l'Inter o coi mediaUltim’ora: L’ex Inter Lukaku torna a parlare direttamente sui propri profili social. Messaggi a dir poco velati del belga La suggestione di poter vedere Romelu Lukaku indossare… Leggi ...