Putin | “Equipaggiamento occidentale inferiore persino alle armi sovietiche”

(Di sabato 22 luglio 2023) MOSCA – “Il mondo intero vede che il decantato, apparentemente invulnerabile, è in fiamme e, in termini di dati tattici e tecnici, è spessoad alcune delledi fabbricazione sovietica”. Così il presidente russo Vladimirdurante una riunione del Consiglio di sicurezza russo in un discorso in video diffuso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamoa negoziare”annuncia mobilitazione parziale: “Pronti a tutto per la difesa” Discorso di: “Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”...

MOSCA - 'Il mondo intero vede che il decantatooccidentale, apparentemente invulnerabile, è in fiamme e, in termini di dati tattici ... Così il presidente russo Vladimirdurante una ......fatto riferimento come leader necessario per far desistere Vladimirdal continuare la guerra in Ucraina. Leggi anche Guerra Ucraina, consigliere Macron rivela: 'Cina fornisce...Mosca nega però che ci sia un incontro- Erdogan in programma. Ieri ancora bombardamenti a ... Se sta consegnando armi Beh,militare... Per quanto ne sappiamo sta consegnando ...

Putin: equipaggiamento occidentale inferiore persino a armi sovietiche Libero Tv

MOSCA - "Il mondo intero vede che il decantato equipaggiamento occidentale, apparentemente invulnerabile, è in fiamme e, in termini di dati tattici e ..."Il mondo intero vede che il decantato equipaggiamento occidentale, apparentemente invulnerabile, è in fiamme e, in termini di dati tattici e tecnici, è spesso… Leggi ...