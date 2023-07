Pugliese alla Turris | gli auguri del sindaco di Monteforte | “Orgoglio sportivo della comunità

(Di sabato 22 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi è passato almeno una volta dPiazza diIrpino, non avrà potuto fare a meno di incrociare il sorriso gioviale di un ragazzo ricco di talento ed educazione. Samuel, che mi piace soprannominare “scugnizzo“, per la sua spontaneità, la sua risposta sempre pronta, la sua intelligenza, è unper tutta la sua: si è concretizzato poche ore fa il sogno di diventare un calciatore professionista, graziefirma del contratto con la, società di Serie C che ha deciso di puntare su di lui e sul suo talento”. Così in una nota ildel comune diIrpino, Costantino Giordano. “Talento, un dono che Samuel ha saputo coltivare negli anni, associandolo sempre ...

...è indetto dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo. "Si ..."con urgenza la chiusura al pubblico nelle giornate da bollino rosso e il relativo ricorsocassa ...Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari - Bitonto e presidente della Conferenza episcopale, ...pastorale svolto in questi anni nell'arcidiocesi di Taranto e per il prezioso contributo...... con cui sempre nel girone B dell'Eccellenzaha messo a segno altre 6 reti. In passato ha ...chiamata del mister e del direttore non ho esitato: voglio ringraziare per questa fiducia ...

Torino, le motivazioni dell’assoluzione del governatore pugliese Emiliano La Gazzetta del Mezzogiorno

Chi è passato almeno una volta dalla Piazza di Monteforte Irpino, non avrà potuto fare a meno di incrociare il sorriso gioviale di un ragazzo ricco di talento ed educazione. Samuel Pugliese, che mi pi ...FontaninApp, un'applicazione gratuita di Acquedotto Pugliese che localizza e guida gli utenti verso le 2.300 fontanine di Puglia, le "cape de firr". In realtà virtuale spiega ...