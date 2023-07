... ha aggiunto il sindacato, che ha ricordato il caso di altri giocatori delin una situazione simile a quella di Mbappé , tra cui Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum o Julian. Secondo la ...... finito al Galatasaray, Juliane tanti altri. Ovviamente qui si sta parlando del giocatore ... Ildal canto suo lo vuole vendere per non perderlo a costo zero e potrebbe anche usare la mano ...Allenatore : Elsner(3 - 4 - 1 - 2) : Letellier, Pembélé, Skriniar, Marquinhos, Zaire - Emery, Sanches, Gharbi,, Ruiz, Ekitike, Mbappé. Allenatore : Luis Enrique. Dove vedere la partita ...

PSG, Draxler fuori dai piani di Luis Enrique: l'ala tedesca può finire in Arabia Saudita TUTTO mercato WEB

La realtà per ora è chiara: ieri il club parigino ha deciso di escludere Mbappé dalla tournée in Giappone, scelta che lo ha di fatto messo sul mercato. Oggi il francese si è regolarmente allenato con ...Il Psg non convoca Mbappé per la tournèe americana: Al-Khelaifi furioso con il suo giocatore che non vuole rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Sullo sfondo il Real Madrid che vuole il gra ...