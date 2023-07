Prodi | Pd ha perso metà elettori in 15 anni

(Di sabato 22 luglio 2023) "Il populismo non è un evento casuale ma il rifugio del popolo che non trova casa. Il problema che non ha trovato casa nemmeno nel Pd, che in 15hadei suoi, vicino a 6 ...

Prodi a Cesena: "In 15 anni il Pd ha perso sei milioni di voti, la gente si è rifugiata nel populismo" CesenaToday

