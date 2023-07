Prigozhin | “Non torneremo in Ucraina | per non doverci vergognare”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 22 luglio 2023) Il capo dei mercenari russi del gruppo Wagner, Yevgeny, è riapparso in video sul suo canale Telegram dalla Bielorussia. La sua milizia privata si è stabilita a Minsk e dintorni dopo la fallita rivolta contro Vladimir Putin, come lui stesso ha confermato. “Quello che sta succedendo inè una vergogna di cui non vogliamo fare parte” ha affermato. E ancora: “Potremmo tornare a combattere (in, n.d.r.) quando saremo certi che non verremo costretti a disonorare noi stessi.” Poi, nel video, si rivolge ai suoi uomini, dicendo loro di comportarsi bene nei confronti dei bielorussi che li ospitano. Infine ordina di addestrare l’esercito bielorusso e di raccogliere le forze per combattere in Africa. Yevgeny. Foto Ansa/Epa, il nuovo video Nel ...