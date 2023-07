Presentazione SSC Napoli | una Dimaro ‘infuocata’ per gli azzurri campioni d’Italia

(Di sabato 22 luglio 2023) Laufficiale della squadra del, di allenatore e staff nella Ebay Arena diFolgarida. Questa sera, emozione e attesa si fondono a-Folgarida, dove idelsono protagonisti di una serata indimenticabile, presenti tutti assieme sul palco della nuovissima area eventi, in un’occasione storica per la squadra partenopea. Dopo la travolgente amichevole vinta 6-1 contro l’Anaune ed un debutto più che positivo per Rudi Garcia alla guida della squadra azzurra, adesso è il momento dellaufficiale. Sono numerosi i tifosi arrivati aper partecipare alla serata di gala con ladella squadra delguidata e diretta dal ...

Napoli, stagione 2023/2024: abbigliamento e merchandising in vendita su Ebay Il programma del ... IT Arena " ore 17:30 " Allenamento Dimaro, Area Eventi " sera " DJ SET edella Squadra ...... Aurelio De Laurentiis , nel corso della conferenza didel nuovo ds, Mauro Meluso . ... ma non bisogna negare che la gestione sostenibile dellaha fruttato sia successi economici che ...... come annunciato dal nuovo ds azzurro Mauro Meluso domenica nel corso della conferenza stampa di. I vertici societari e tecnici del club partenopeo sono tutti a Dimaro per una serie di ...

Presentazione SSC Napoli 2023-24, diretta video su ... CalcioNapoli24

La presentazione ufficiale della squadra del Napoli, di allenatore e staff nella Ebay Arena di Dimaro Folgarida.Per presentare la nuova campagna abbonamenti il Napoli ha scelto un nuovo slogan: "Settimana dopo settimana abbiamo cantato a squarciagola di avere un sogno nel cuore. L'abbiamo inseguito, abbiamo lot ...