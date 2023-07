Prendi il volo | ecco il trailer del nuovo animato Illumination

Leggi su tuttotek

(Di sabato 22 luglio 2023) Arriverà nei cinema il prossimo 7 dicembre ilfilmtargatoil primoe la trama diilNel pieno del caldo torrido di questa estate è uscito il primoitaliano diil, film d’animazione della casa di produzioneche si aspetta in uscita per le prossime festività natalizie. Uno dei film delle feste di fine 2023 sarà infattiilfilm d’animazione della, lo studio dietro a successi come Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets – Vita da animali. Storia di una famiglia di anatre che cerca di convincere il capofamiglia assai ...