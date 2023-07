Preghiera del mattino del 22 Luglio 2023 | “Liberami dalle paure”

(Di sabato 22 luglio 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Grazie a tutti loro che hanno accompagnato Sofia e i familiari nei momenti dinella loro ... Ora entra nell'abbraccioSignore. Le due mani della croce hanno contenuto il dolore tuo e il ...... confessione sacramentale, comunione eucaristica esecondo le intenzioniSommo Pontefice. Nei cinque continenti sono diverse le iniziative organizzate. In Brasile, ad esempio, la ...Dal messaggioPapa viene colta anche l'urgenza di una rinnovata apertura all'incontro ... Anche le parrocchie della diocesi sono invitate domenica 23 luglio ad organizzare momenti di...

Preghiera del Mattino SABATO 22 LUGLIO 2023 Lodi Festa ... La Luce di Cristo

Lo riferiscono stamani media di Beirut, che citano l'appello lanciato nelle ultime ore dal leader degli Hezbollah, Hasan Nasrallah, rivolto ai suoi seguaci.New Delhi (Agenzia Fides) - Oltre mille giovani indiani si preparano a partire per Lisbona, per vivere la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). La delegazione indiana per il raduno ecclesiale, che s ...