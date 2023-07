Pornhub | la caduta d’immagine continua | non basta la svolta del fondo d’investimento etico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) L’acquisizione dida parte di una societàdai valori etici, con a capo un imprenditore della cannabis, sta facendo discutere mezzo mondo. È dal marzo del 2023 che Ethical Capital Partners ha rilevato la maggioranza azionaria di Mindgeek, la società che deteneva i più importanti marchi dell’intrattenimento per adulti online come YouPorn, Redtube, Brazzers, Men.com, Sean Cody, Trans Angels e Nutaku. Un’operazione finanziaria che ha visto in prima linea il presidente di ECP, l’italocanadese Rocco Meliambro, fondatore nel 2015 di Meta Growth, il più grande rivenditore di cannabis del Canada. Una specie di riverniciatura etica, insomma, attorno al celebre marchio di, finito nei mesi passati al centro di polemiche riguardanti video violenti pubblicati senza consenso dai loro protagonisti. Nonostante la vagonata ...