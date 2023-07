(Di sabato 22 luglio 2023) 'I am not Ukrainian. Ma in Barriera di Milano sembra di essere in guerra. Mandate lanelle strade, non lein': è il messaggio che si legge in alcuni cartelloni con lo sfondo ...

'I am not Ukrainian. Ma in Barriera di Milano sembra di essere in guerra. Mandate lanelle strade, non le armi in Ucraina': è il messaggio che si legge in alcuni cartelloni con lo sfondo giallo e blu affissi negli spazi pubblicitari di Torino, vicino alla stazione ferroviaria ...Un uomo di 91 anni è stato rapinato inieri mattina, 21 luglio all'altezza del sottopasso del ponte Barco a Firenze, lungo il Mugnone. L'anziano ha raccontato allache è intervenuta, di essere uscito per una passeggiata ......Fiat Punto si sono fronteggiati in un cruento scontro a fuoco che ha interessato 400 m di... in un'abitazione di Cesano Maderno (MB) sono stati arrestati con un fermo digiudiziaria ...

'Polizia in strada, non armi in Ucraina', i manifesti a Torino Euronews Italiano

Ma in Barriera di Milano sembra di essere in guerra.Simulazione anche sulle sanzioni per violazione della Ztl e telefonino alla guida. Asaps: “Così aumenterà chi non paga” ...