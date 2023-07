Plastino | «Ritardo portieri? L’Inter si sta riservando un gran colpo!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 luglio 2023)sicuro sul mercato del. Il giornalista non dà preoccupazione alsui, perché ci sarà unde colpo SENSAZIONE ? Michele, a Radio Sportiva, si esprime sul mercato dei nerazzurri: «Inter senza ititolari ad un mese dal campionato? Non c'è da preoccuparsi. Bisogna fidarsi di Beppe Marotta, Simone Inzaghi e della dirigenza nerazzurra, che sa benissimo qual è il problema. Perché secondo mesi staun grosso colpo».