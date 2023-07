Pistocchi rivela | ‘Giuntoli il grande vincitore nella vicenda Lukaku | ha indebolito l’Inter!’

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 luglio 2023), l’ex direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, emerge come, secondo il giornalista Maurizio. Secondo il noto giornalista Maurizio, nell’infinitadel trasferimento di Romelu, l’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, emerge come il. Le promesse di Giuntoliritiene che Giuntoli abbia usato una strategia abilmente costruita, piena di promesse reali o presunte, per rompere il rapporto tra, l’Inter e i tifosi nerazzurri. In questo modo, avrebbe riuscito a indebolire uno dei principali rivali del Napoli.tra Chelsea, Juventus e Saudi League Oggi, ...