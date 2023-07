Pisa | aggredisce ex fidanzata con un coltello in strada Denunciato

(Di sabato 22 luglio 2023) Una volante della questuraè intervenuta a, in viale Bonaini per la segnalazione di aggressione e minacce ad una ragazza

Si è vista puntare contro il coltello dall'ex compagno, che le chiedeva dei soldi. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, a, in Viale Bonaini. La giovane è stata minacciata vicino le poste centrali. Da qua ha chiamato la Polizia, che con una volante è intervenuta immediatamente dopo l'allarme. Agli agenti la vittima ...

Una volante della questura Pisa è intervenuta a Pisa, in viale Bonaini per la segnalazione di aggressione e minacce ad una ragazza ...Ieri pomeriggio una volante della questura di Pisa è intervenuta in viale Bonaini, vicino le poste centrali, per la segnalazione di una aggressione ad una ...