Pescara | Zeman | «Resto qui per vincere»

(Di sabato 22 luglio 2023) Zdenek, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Catanzaro Zdenek, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Sono rimasto aperché mi trovo bene ed ho ancora tanto entusiasmo. Io voglio. Noi dobbiamo partire solo per, poi dipende da come andrà la stagione. Questa squadra può divertire. Siamo all’inizio ed è difficile valutare ma l’inizio promette bene. Stiamo lavorando anche se la rosa al momento è incompleta. La società sa tutto e dove intervenire. Speriamo di riuscire a fare quello che non siamo riusciti a fare l’anno scorso».

... ha notato una due velocità. I giovani appena arrivati che sgommano sul prato del Mastrangelo nel primo tempo, in cerca di un posto nel cuore e nella formazione di, e alcuni 'anziani' ...Intervenuto in conferenza stampa, Zdenekha parlato della nuova stagione e di come ilha intenzione di affrontarla. L'allenatore ha posto gli obiettivi: "Gli addii di Lescano e Rafia non saranno un problema, noi puntiamo a ...- L'obiettivo dichiarato è quello di vincere il campionato. E non potrebbe essere altrimenti dopo la semifinale play off persa ai rigori ad inizio estate.è stato chiaro: 'Sono restato ...

La trattativa verrà perfezionata lunedì. De Marco, classe 2004, può agire sia da mezz’ala che da play. La scorsa stagione, nel team calabrese allenato da Modica ora al Messina, ha collezionato 26 pres ...Il presidente fa esplodere la fantasia dei tifosi: "Siamo sulle tracce di un affare alla Rafia, se ci riuscisse..." ...