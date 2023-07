Perdono le elezioni e fanno carriera Letta in Europa | Salvini lo fulmina così

(Di sabato 22 luglio 2023)le. Sembra essere proprio questo il destino dei rappresentanti della sinistra. Nelle urne prendono batoste e Bruxelles li ripaga con incarichi importanti. Il Consiglio dell'Unione Europea ha, infatti, incaricato Enricodi redigere un rapporto strategico sul mercato unico. Lo scrive il quotidiano belga "Le Soir", citando l'ex segretario del Pd, che ha detto di essere «alla ricerca della formula magica per rilanciare il mercato unico europeo».lavorerà insieme al vice premier e ministro dell'Economia Pierre-Yves Dermagne e il rapporto dovrebbe essere pronto per marzo del 2024, durante la presidenza belga dell'Unione. «Il rapporto uscirà poco prima delle(europee) dell'anno prossimo e allora dovremo stare attenti alla ...

Perdono le elezioni e fanno carriera. Sembra essere proprio questo il destino dei rappresentanti della sinistra. Nelle urne prendono batoste e ...L’ex segretario dem: «Sto cercando la formula magica per rilanciare il mercato unico europeo».