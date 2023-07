Perché Zelensky vuole tirare giù il ponte in Crimea

(Di sabato 22 luglio 2023) Il nuovo obiettivo di Volodymyrè ildi Kerch, l’infrastruttura lunga 18 chilometri che collega laal territorio della Federazione Russa, costruita su volere di Putin dopo l’occupazione della penisola nel 2014. Nella giornata di ieri, il leader ucraino ha affermato chiaro e tondo che ilè “un oggetto nemico costruito al di fuori della legge, del diritto internazionale e delle norme applicabili” e per questo “è nostro obiettivo che deve essere neutralizzato”. ObiettivoPoche ore fa, Kiev ha messo in pratica l’annuncio di. In mattinata, infatti, si sono verificate nuove esplosioni nella penisola e, secondo i media locali, sarebbe stato colpito un deposito di munizioni russo. Il tutto ha anche portato il momentaneo blocco del traffico sul ...

