Pentito Mutolo | “Io invitato in via D’Amelio da Salvatore Borsellino”

(Di sabato 22 luglio 2023) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – “E perché dovrei provare imbarazzo per essere andato in viaa commemorare il giudice Paolo? Assolutamente no. Io sono statodae ho accolto molto volentieri il suo invito. Ero guardato a vista da due ‘angeli custodi’ della Questura che non mi abbandonavano un attimo. Ero felice”. A parlare in una intervista esclusiva all’Adnkronos è ildi mafia Gaspare, che il 19 luglio si è presentato a sorpresa in viadurante la commemorazione per la strage in cui furono uccisi, 31 anni fa, il giudice Paoloe cinque agenti della scorta. La manifestazione, organizzata come ogni anno, dalle Agende rosse, presiedute da ...

Tutto qui", dice ancora ilGaspare. "Poi ho letto tutte quelle cose. La signora Accetta vuole fare passare l'omicidio del figlio come delitto di mafia, ma non è così". Oggi Graziella ...Claudio Burgio (figlio adottivo di Giuseppe La Franca, vittima innocente di mafia), racconta di aver cacciato, ieri sera, da via D'Amelio, ilGaspare, al termine di un'animata discussione durante la cerimonia in ricordo del magistrato ucciso 31 anni fa dalla mafia. Burgio ricorda che il collaboratore di giustizia, in una ...... non c'era la concitazione vista in altri arresti di grandi boss" ha affermato. "Il covo è stato ripulito prima dell'arrivo dei Carabinieri". Il 27 gennaio ilha rilasciato un'...

'Tanti volevano farsi un selfie con me. E' vero, sono un assassino, ho ucciso e sequestrato, ma mai giudici o poliziotti. Non ho nulla di cui ...Tra i tanti presenti alle commemorazioni dei 31 anni della strage di via D’Amelio era presenta anche il pentito Gaspare Mutolo, detto “Asparinu”. Claudio Burgio, (figlio adottivo di Giuseppe La Franca ...