Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 22 LUGLIO

(Di sabato 22 luglio 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

... in quanto si tratta sempre di aumenti di stipendi base e diminime. Socio sanitari e ... di aumenti una tantum, e attendere magre proroghe per il. Condividi questo articolo: Sponsor... si parla di una proroga: Quota 41 contributiva: la nuova Quota 96 I prossimi passi e le scadenze da rispettare, le ipotesi Quali Quote saranno adottate nel corso del...Su quali ipotesi e soluzioni di compromesso il governo sta lavorando per il, con la flessibilità in uscita dal lavoro che resta il nodo più complicato da ...

Bugatti presenterà nel 2025 l'erede della Chiron. La futura hypercar non sarà equipaggiata dal W16 ma bensì punterà su un V8 elettrificato.Siamo ancora in piena estate ma i partiti della maggioranza, dietro le quinte, stanno già lavorando alla Legge di Bilancio per il 2024. Sarà un ...