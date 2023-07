Pensioni 2023 | opzione donna | ultime novità dall’On le Braga PD | modifiche inaccettabili

(Di sabato 22 luglio 2023), non si arresta il pressing delle donne iscritte al Comitatosocial, che dalla loro continuano ininterrottamente a scrivere ad onorevoli dell’opposizione, ai sindacalisti e ai membri del Governo affinché l’attenzione si tenga alta sul ripristino dei requisiti di. Daniela Marini, membro del CODS, dalla sua ha scritto un’email al capogruppo PD alla Camera dei deputati l’On.le Chiara Briga che non si é sottratta al confronto, di seguito pubblichiamo la risposta dell’onorevole che spiega quale é ad oggi il punto della situazione e come il PD intende portare avanta la battaglia al fianco delle donne....

L'importo da pagare verrà inoltrato a partire dalla rata del mese di agosto. Per debiti uguali o inferiori a 12 euro non sarà richiesto il versamento. In caso d'importo elevato, l'Inps ha ...La via per elevare salari epassa per il rinnovo di tutti i contratti pubblici e privati, il contrasto alla speculazione e il controllo di prezzi e tariffe, una riforma fiscale ...agosto, tutti gli aumenti I previsti aumenti dellecalcolati sulle nuove tabelle dell'Inps si basano sulla rivalutazione dei dati dell'inflazione dello scorso anno. Gli ...

Cedolino pensione agosto 2023: nell'accredito INPS anche trattenute e rimborso del modello 730 Informazione Fiscale

Il riferimento è alle pensioni di importo superiore a 4 volte il Trattamento minimo Inps (pari a 2.101,52 euro mensili lordi) disposto dalla Legge di Bilancio 2023.In pensione da precario, nel 2024: il professor Michelangelo Avignone sta per scegliere l’ultima supplenza annuale, a Pordenone.