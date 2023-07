Pd | Bonaccini federa le correnti | Prossimo passo di “Energia popolare” a settembre

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 luglio 2023) “Quello di oggi è un primoe ane faremo un altro. Abbiamo bisogno in tutti i territori di portare un contributo di ‘’. Alle difficoltà non rispondiamo mettendoci in panchina, o sedendoci sulla sponda del fiume o del ramo. Ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo al lavoro. Il successo del Pd dipende anche da noi”. Lo ha detto Stefanonel suo intervento di chiusura della kermesse “” a Cesena. Dopo la candidatura alle ultime primarie, il presidente del Pd prova così a mettere insieme diverse anime del partito. Più precisamente, l’obiettivo pare quello dire i sostenitori della sua mozione in un’area riformista “extralarge”. In platea c’è Base Riformista, con Guerini e Francesco e ...