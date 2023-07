Tuttavia,è riluttante ad utilizzare il termine 'corrente' a causa delle sue connotazioni ... egli afferma: 'Non stiamo fondando una corrente, ma stiamo dandoad un'area politica - ...Tocca a noi chiamare le tante energie che ci sono fuori, i partiti sono strumenti che permettono ai cittadini di partecipare allademocratica' - ha dettoForza di opposizione Sul ruolo di alternativa al Governo di centro - destra,si rivolge ... Quanto agli accordi politici 'non possiamo stabilire o darad alleanze solo perché tocca a noi ...

Pd, Bonaccini dà vita ad una ‘super-corrente’ ma la chiama ‘area politica’ Globalist.it

La minoranza del partito che ha perso le primarie contro Elly Schlein ma ha vinto tra gli iscritti si ritrova in "Energia popolare', la corrente che federa tutte le correnti pro-Bonaccini ...'Penso come voi che il Pd sia l’unico partito in grado di indicare progetti e percorsi per la gente e non solo alla convenienza del momento' ...