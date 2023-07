(Di sabato 22 luglio 2023) commenta Panico e gente in fuga alla ricerca di un riparo venerdì sera nelstorico di, affollato grazie alle iniziative estive. Poco prima delle 22:30 sono stati esplosi alcuni colpi ...

commenta Panico e gente in fuga alla ricerca di un riparo venerdì sera nel centro storico di, affollato grazie alle iniziative estive. Poco prima delle 22:30 sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un'auto che poi si è allontanata a tutta velocità. Alcuni testimoni ...... tanto pubblicizzata dal centrosinistra al punto da far scendere anel marzo del 2018 l'... E noi oggi lo abbiamo compiuto, con determinazione e senza". Sembrano così lontani i tempi in ...Gli amici di Thomas e tanti ragazzi hanno parlato senza. L'omertà c'è stata nel giro dei Toson, questo lo vogliamo specificare'. Questa è la prima estate senza Thomas, cosa prova 'Thomas amava ...

Paura a Frosinone, spari in centro durante la movida: colpita un'auto TGCOM

Tanta paura nella serata di ieri nel centro storico di Frosinone: una persona esploso una decina di spari con una scacciacani contro un'auto ...Panico e gente in fuga alla ricerca di un riparo venerdì sera nel centro storico di Frosinone, affollato grazie alle iniziative estive. Poco prima delle 22:30 sono stati esplosi alcuni colpi di ...