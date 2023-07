(Di sabato 22 luglio 2023) Tre coppie raccolte in 45 centesimi di punto. È un equilibrio fragilissimo quello emerso nelle coppie di danzala, segmento straordinario che ha contrassegnato la penultima giornata dei Campionatididedicati alla massima categoria. Sul fondo bianco di Piancavallo a spuntarla sono stati Caterina-Raul, ma la partita è aperta più che mai. Gli atleti bolognesi nello specifico hanno proposto un programma molto complesso, interpretato su musiche argentine (il tema delladi quest’anno è il folk medley), ben bilanciato tra tecnico e components e imbastito da una buona serie di travelling, chiamata di livello 4 come il sollevamento stazionario. ...

L'Aquila. Lo scorsa domenica si sono svolti presso il Palasandolo in località Centi " Colella a L'Aquila i Campionati Nazionali CSEN dia rotelle organizzati dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano , già rinomato nel mondo della rotellistica locale per l'organizzazione pluridecennale di manifestazioni di ...Giulia ha infatti praticato diversi sport fin da molto piccola, appassionandosi ad esempio di danza, basket, sci, pallavolo e, con quest'ultima disciplina praticata per oltre ...... siano queste di singoli () o di squadra (Hockey, Para Ice Hockey,Sincronizzato e Curling). L'opportunità di poter avere a disposizione un centro Federale, con delle ...

Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2023: lotta pazzesca dopo la style: Artoni-Allegranti guidano una classifica cortissima OA Sport

Arrivano altri responsi importanti da Piancavallo, località friulana che sta ospitando questa settimana i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla danza. Nel Solo Danc ...Il presidente Stefano Zoppi fa il punto dopo che il tema dell'insostenibilità economica del Centro sportivo è tornato in Consiglio comunale ...