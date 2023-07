“Papà ci picchia di nuovo” | maestre fondamentali nel far partire le indagini Padre arrestato per maltrattamenti

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilera già stato in carcere pera moglie e figli, poi era stato scarcerato e gli era stata concesso di rientrare in casa. Ma inon erano finiti. Ad accorgersi che più che qualcosa non andava sono state ledei bambini, mentre per i servizi sociali in casa ci sarebbe stato "un clima sereno". L'articolo .