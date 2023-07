Paolini-Sorribes Tormo | WTA Palermo 2023 oggi | orario semifinale | programma | tv | streaming

(Di sabato 22 luglio 2023), sabato 22 luglio (ore 20:00), Jasminesarà impegnata nella primadel WTA di. Sulla terra rossa siciliana, la toscana giocherà contro la solida spagnola Sara, che nel corso di questo torneo ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto e Nuria Brancaccio. Persi tratta della secondaconsecutiva in questo torneo, ricordando quanto accaduto l’anno passato, e l’obiettivo è quello di fare ancora meglio e provare a piegare la resistenza dell’iberica. Nei quarti di finale Jasmine ha messo in mostra qualità tennistica e grande determinazione al cospetto della n.11 del mondo, Daria Kasatkina, giocatrice decisamente forte sul rosso. Brava l’italiana a mettere in difficoltà la sua avversaria specie in ...

Per la toscana adesso c'è l'ostacoloTormo sulla strada verso la finale. Primo set molto convincente per, che si porta avanti addirittura di due break, prima di calare con la resa al ...Tormo affronterà domani (sabato 22 luglio, ndr) la vincente del match tra Daria Kasatkina e Jasmineper un posto in finale. "Me encanta Palermo" ha sottolineato la spagnola in ...... i match da più di 20 gameTormo - Burel (Palermo) Kasatkina -

WTA Palermo: Paolini stellare supera Kasatkina. Trova Sorribes Tormo in semifinale Ubitennis

Un'altra giornata si è conclusa nel WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliano, conosciamo i nomi delle semifinaliste sul rosso siciliano. Jasmine Paolini, per il secondo anno consecutivo, ha raggiun ...