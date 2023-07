Paolini-Sorribes Tormo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) Jasminese la vedrà contro Saranella prima semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Per il secondo anno consecutivo l’azzurra ha raggiunto il penultimo atto. Nei quarti di finale, sotto per 3-1 e 0-40 nel set decisivo, ha messo a segno una splendida rimonta per avere la meglio nei confronti della russa Daria Kasatkina (numero undici del ranking mondiale). Per lei adesso c’è la top cento spagnola che, dopo aver avuto bisogno di tre parziali al primo turno per domare Elisabetta Cocciaretto, ha inserito il pilota automatico nelle successive due uscite. Le due non si sono ancora affrontate a livello di circuito maggiore. La partita si preannuncia molto equilibrata tra due giocatrici che amano lo scambio lungo. ...