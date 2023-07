Panico Al Gf Vip | Scatta La Rissa Ai Provini!

(Di sabato 22 luglio 2023) I provini per reclutare i nuovi concorrenti del Gf Vip si stanno facendo roventi. A quanto pare infatti, durante i casting, due candidati sarebbero quasi arrivati alle mani. Uno dei protagonisti di questo increscioso episodio é un volto conosciuto al pubblico di Uomini e donne. Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Caos ai provini del Gf Vip:sfiorata tra due candidati Sono cominciati i provini per reclutare i personaggi Nip della prossima edizione del Grande fratello. Come sappiamo, quest’anno il reality vedrà la partecipazione di 12 Vip, più 8 persone ‘comuni’. I cosiddetti ‘Nip’. Per reclutare questi ultimi, la produzione ha organizzato dei casting in giro per tutta Italia. Capita spesso che i candidati, debbano fare ore e ore di coda aspettando il proprio turno. Ma si sa, pur di entrare nella Casa di Cinecittà si fa questo e altro. Ebbene, ...

Pierpaolo Pretelli ha vissuto momenti dimentre si trovava in campo, nel ruolo di portiere, ... Giulia Salemi aveva anche annunciato la crisi durante una puntata serale de Il Grande Fratello, ...... in programma per il 15 dicembre a Carrarafiere , con musica e ospitiportatori di buone ... Un fenomeno in continua crescita che sfocia in attacchi di, tosse nervosa, livelli altissimi di ....../ Applausi per Fibra Rap in vena / Non crollo Non fare la puttana Come Vasco Bugiardo Cocaine Verso altri lidi Yoshi Caos Fotografia Calipsoin Trip La soluzione...

Sophie Codegoni e Basciano in crisi L'indizio social scatena il panico Tag24

Il malore, il ritorno in Italia e settimane di paura. Paolo Noise torna a parlare di quanto accaduto all' Isola dei Famosi e non era mai stato così chiaro: "Sono dovuto uscire prima per un attacco ...Morning news, la conduttrice Simona Branchetti costretta a fermare il suo ospite che con la sua dichiarazione fa scatenare il panico. Simona Branchetti, nota conduttrice del programma di Canale 5 Morn ...