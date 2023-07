commenta Auna donna di 40 anni si è travestita da medico per raggiungere il compagno ricoverato al pronto soccorso e fare sesso con lui. Durante le effusioni amorose, è stata sorpresa da un'infermiera ...Una 40enne, per eludere la sorveglianza dell'ospedale di, si è infatti travestita da medico ... Sida medico ed entra in ospedale per fare sesso col marito A capire cosa stava succedendo ...Il suo compagno era ricoverato nell'aerea verde del pronto soccorso die, così, ha messo in ... la moglie per soccorrerlo cade dalle scale e muore anche lei Sida medico per far sesso ...

Padova, si traveste da medico ed entra in ospedale per fare sesso con il compagno ricoverato TGCOM

Per passare inosservata, la donna ha indossato il camice di uno specializzando. E' stata trovata seminuda sul lettino e in stato di alterazione psicofisica ...Un'insolita scena di passione ha scosso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera, lasciando il personale medico e gli altri pazienti sbalorditi. Una donna di 40 anni, di origine milanese ma residen ...