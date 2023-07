Osimhen | terzo giorno di trattativa | il nodo rinnovo non si scioglie CorSport

(Di sabato 22 luglio 2023)di trattative tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente di Victor, Roberto Calenda. Si cerca ancora la quadra per il, ma non si è ancora sanato ildella clausola e neppure quello dell’ingaggio. C’è ancora distanza tra le parti e si lavora per limare le differenze che impediscono un accordo. L’obiettivo è chiudere la situazione quanto prima. Il Corriere dello Sport racconta l’andamento della. “La storia in copertina, quella ormai giunta aldi trattative con vista sul quarto, è ildi: Roberto Calenda, il manager del centravanti, è rimasto anche ieri per continuare a parlare con Adl e il giocatore, per limare e provare a ...

CDS - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi ci sarebbe ilincontro tra ADL e Calenda, agente di. I due trattano ad oltranza per un rinnovo che sembra essere voluto da entrambe le parti. l'agente di, l'uomo dei sogni del popolo e della squadra, il centro del mondo azzurro, la voce dell'urlo scudetto. Il manager del centravanti è rimasto a Dimaro anche ieri, per il...

Osimhen, terzo giorno di trattativa: il nodo rinnovo non si scioglie ... IlNapolista

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, collegato da Dimaro con l'emittente satellitare, ha fatto il punto sull'attaccante del Napoli.Collegato da Dimaro, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha dichiarato: "Calenda doveva stare un giorno, ma è già il terzo per lui qui a Dimaro. Si cerca accordo per rinnovo Osimhen. Le volontà sono co ...