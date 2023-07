Osimhen si scatena a Dimaro | esulta e vince | l’atmosfera è alle stelle a Napoli!

- Il trasferimento del centrocampista rossonero per 70 milioni di euro. Ora è caccia a, Frattesi, Milinkovic Savic e ..."Significa che ADL smantellerà la squadra: Kim già via,a breve. Mica è fesso Spalletti", aggiunge Massandro. Enrico, invece, attacca il tecnico: "Un ciclo Due anni e un titolo. A me sembra ...: prima Parigi e poi Berlino, indizi di mercato. Subito dopo la conquista dello scudetto Victorsi è concesso qualche giorno di vacanza a Parigi. In realtà per l'attaccante nigeriano ...

Osimhen scatenato su un campo di 'patate', bolide all'incrocio su punizione (VIDEO) AreaNapoli.it

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si diverte e domina nel ritiro di Dimaro. Tra le vittorie in allenamento e il divertimento, l'atmosfera è alle stelle.I campioni di Francia del Paris Saint-Germain hanno escluso Kylian Mbappé dalla tournée pre-stagionale che la squadra terrà in Giappone, gettando ...