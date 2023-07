Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi | Pogacar batte Gall e Vingegaard | Ciccone maglia a pois

(Di sabato 22 luglio 2023) Riscatto di Tadeja Le Markstein. Lo sloveno della UAE Team Emirates si porta a casa la ventesimadeldendo in uno sprint ristretto un fenomenale Felix(AG2R-Citroen) e lagialla Jonas(Jumbo-Visma) che domani festeggerà la sua seconda Grande Boucle consecutiva. Un successo bramato da, che aveva ancora negli occhi e nella mente la brutta prestazione a Courchevel che gli è praticamente costato il successo al. Sfruttando il lavoro della sua squadra per tutta la giornata, ha scattato al momento giusto scremando il gruppo ed è stato attentissimo nella volatina a cinque finale, grazie anche all’aiuto del suo compagno di squadra Adam ...

