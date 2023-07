One Piece | un nuovo teaser trailer svela il Gear 5!

(Di sabato 22 luglio 2023) Nel corso del OneDay 2023 sono state mostrate non solo le nuove opening e ending della serie animata di Eiichiro Oda, ma anche l’attesissimo5 in versione animata: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Oneè diventato, in maniera quasi indissolubile, uno degli shonen manga che hanno fatto la storia del medium. I capitoli pubblicati hanno ormai superato di gran lunga i 1000 e la popolarità dell’opera magna di Eiichiro Oda è tutto fuorché in calo. Nel mese di agosto potremo mettere finalmente mano anche al live action targato Netflix, di cui vi potete aspettare tranquillamente la nostra recensione qui, su tuttotek.it. Nel mentre, però, dal palco dello OneDay 2023, sono statete alcune novità per la serie animata. E sì, c’è anche il ...

... la Corte 'Davide Santorsola' spalanca ancora il suo sipario immaginario e mette in scena tutta la sua bellezza, ospitando l'intramontabile beniamino Ciardo nel suo- man - show di musiche e ...8 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO!- TRA IL PRESENTE E IL PASSATO 18:35 - THE MIDDLE - OVAIE, BEBE' E FONT CLUB! 19:00 - THE MIDDLE - SCUSE SI, SCUSE NO! 19:25 - THE MIDDLE - ...e la durezza del creator, le scene del live action Netflix sono state rigirate più e più volte finché non erano ...

ONE PIECE, nuovo sorprendente trailer per il live-action Netflix: ci sono anche Roger e Shanks (e non solo)! Movieplayer

Erin ci propone un nuovo cosplay di Nami, una dei pirati della ciurma di Cappello di Paglia del manga e anime di One Piece.È arrivato l'apice. Il momento che tutti attendevano. Il trailer di ONE PIECE 1071 annuncia l'arrivo del Gear Fifth.