Calciomercato Roma, non solo Scamacca: Mourinho valuta. Morata ilproibito, offerto Dembelé PALETTI DA RISPETTARE Al di là delle smentite di rito, i contatti tra le parti vanno avanti da ...Calciomercato Roma, non solo Scamacca: Mourinho valuta. Morata ilproibito, offerto Dembelé SABITZER IN MEDIANA Mou inizia a palesare una certa impazienza: soprattutto l'innesto del ...A centrocampo c'è la candidatura del portoghese del PSG, ma ilè Rodrigo De Paul, con Sabitzer che sembra defilarsi. Sul versante avanzato si valuta il centravanti del Salisburgo e della nazionale ...

Okafor: “È un sogno che si avvera, sono pronto per giocare al Milan” Pianeta Milan

Attraverso il suo profilo Instagram, il nuovo arrivato al Milan, Noah Okafor, ha voluto esprimere tutta la propria gioia per il trasferimento Intervenuto sul proprio account Instagram, il nuovo arriva ...Okafor è del Milan, UFFICIALE: era un obiettivo della Juve. L’attaccante si trasferisce a titolo definitivo dal Salisburgo Il Milan ha ufficializzato con un comunicato il colpo Okafor dal Salisburgo.