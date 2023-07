Nuovi sentieri del contemporaneo

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 22 luglio 2023) Cinque artisti a Fontignano per omaggiare il Perugino di Giovanni Maggio La mostra inaugurata il 21 luglio 2023 #Perugino5.00 curata da Andrea Baffoni e Fabrizio Fabbri ha aperto la festa estiva di Fontignano. Nell’ambito delle celebrazioni per la morte di Pietro Perugino non poteva mancare un’iniziativa artistica nel luogo che fu l’ultima tappa della vita del maestro nonché della sua sepoltura. Cinque artisti e le loro esposizioni dislocate in diversi punti del piccolo centro umbro. Qui, come scrive Andrea Baffoni nel catalogo della mostra, possiamo oggi ‘’scoprire nuove proposte artistiche prospettanti autonomi linguaggi e altrettante proposte creative’’. Fabrizio Fabbri, Fabiana Taddei, Claudio Fortunelli e Andrea BaffoniAll’inaugurazione, coordinata da Fabiana Taddei, è intervenuto Claudio Fortunelli, Presidente della Pro Loco di Fontignano: ringraziando gli artisti e ...