Nuoto artistico | Mondiali 2023 | Cheng e Shi conquistano l’oro nel doppio misto libero

(Di sabato 22 luglio 2023) I cinesi Wentaoe Haoyu Shi trionfano nella finale del, ultima gara deidi. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, la coppia asiatica delizia il pubblico con uno strepitoso esercizio e si prende la medaglia d’oro. Per i due cinesi si tratta del secondo metallo pregiato conquistato in questa rassegna iridata, dopo il bronzo deltecnico. 225.1020 (86.7000 di impressione artistica e 138.4020 di esecuzione) il punteggio finale die Shi, che ottengono addirittura 32.5520 punti in più rispetto ai messicani Itzamary Gonzalez Cuellar e Diego Villalobos Carrillo, secondi con 192.5500. Terminano invece la gara al terzo posto ...

Il tema della tesi è il benessere psicofisico dell'atleta dilegato alla nutrizione. Ho cercato di far vedere come i disturbi alimentari siano abbastanza comuni in questo ambiente, ...Tutto pronto per la finale del duo misto libero didei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Ultima gara del: tocca alle coppie miste chiudere ...L'Italia delsaluta Fukuoka con il sesto posto nel team free e si congeda dal mondiale giapponese con due medaglie d'argento che valgono oro (nelle routine tecniche di duo e squadra). Terminata la ...

Calendario nuoto artistico, Mondiali 2023: orari 22 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Ultima giornata di gara per i tuffi e il nuoto artistico ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. L'Italia schiera Chiara Pellacani e Matteo Santoro nella finale dei tuffi syncro mixed dal trampolino di ...La savonese ieri sera si è collegata con l’Università, poi è tornata in acqua per la finale del Libero. Il bilancio azzurro: due medaglie e un gruppo cresciuto ...