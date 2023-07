Non Sono Una Signora | il commento de La Velenosa – EPISODIO 3 | livello altissimo nella semifinale

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 22 luglio 2023) Ero curiosa di vedere questo programma, il fatto che lo avessero spostato così tante volte mi ha fatto pensare fosse trash all’ennesima potenza, e invece è un gioiellino. Nelle mie precedenti opinioni ho parlato bene di tutto tranne che della conduzione, ma voglio fare un passo indietro. Arrivati allaammetto che puntata dopo puntata Alba Parietti è migliorata. Probabilmente essendo un programma nuovo doveva prendere le misure. In questa puntata l’ho trovata molto più sciolta, più simpatica e soprattutto più spontanea. Ildei concorrenti dell’altroieri era molto alto e rispetto alle prime puntate, dove le Drag non riuscivano quasi a stare in piedi sui tacchi, abbiamo fatto passi da gigante. In questa puntata i vip in gara erano più donne di me. Bravissimi davvero tutti, forse la meno brava è stata l’unica vera donna, ossia Stefania ...