Non è più la terra promessa

Leggi su panorama

(Di sabato 22 luglio 2023) Da luogo privilegiato per europei e italiani, oggi l’Australia sta cambiando volto, con stipendi fermi, un costo della vita schizzato in alto, eccessiva burocrazia e l’arrivo di «migranti temporanei», che spesso finiscono nella manovalanza della criminalità. Io e mio marito siamo venuti a cercare lavoro qui in Italia, perché il nostro Paese non è piùdi opportunità. Al punto che quasi non riesco a riconoscerlo». È la paradossale testimonianza di Yulia e Robert S., entrambi classe 1984, nati e cresciuti nella Sydney che siamo abituati a pensare vivace e traboccante di opportunità professionali. Come nel Primo e nel Secondo dopoguerra, quando centinaia di migliaia di italiani ed europei la scelsero come destinazione privilegiata per costruirsi un futuro migliore. Al punto che la comunità italo-australiana rappresenta oggi il quarto gruppo etnico del Paese, con 850 ...