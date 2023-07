Nobilissima Napoli | il libro scritto da Storie di Napoli e curato dal nostro Direttore Responsabile Federico Quagliuolo

... andrà in scena con la regia di Alfio Scuderi, dopo l'anteprima aal Campania Teatro ... credo che nel nostro contesto non si possa piu praticare questa forma narrativa che e stata di...... andrà in scena con la regia di Alfio Scuderi, dopo l'anteprima aal Campania Teatro ... credo che nel nostro contesto non si possa più praticare questa forma narrativa che è stata di...... andrà in scena con la regia di Alfio Scuderi, dopo l'anteprima aal Campania Teatro ... credo che nel nostro contesto non si possa piu praticare questa forma narrativa che e stata di...

Presentazione della rivista Storie Campane e del libro Nobilissima Napoli Nuvola Tv

La pace contro odio e guerre è il tema che accompagna la festa della Madonna della Neve, storica ricorrenza religiosa di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il ...Napoli – Da piccolo sui Quartieri lo chiamavano “birillone”, a causa di qualche chilo di troppo e i capelli rasati sempre a zero, più per avversione alle ...