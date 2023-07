No | gli aiuti di stato non servono per tutelare “l’impresa nazionale”

(Di sabato 22 luglio 2023) Nel mese di luglio è entrato in vigore un nuovo regolamento europeo (il 2022/2560) che disciplina gliche le imprese operanti sul mercato comune potrebbero ricevere da governi extra-U... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... dotarci di un'unione dei capitali, di un'unione bancaria e fiscale per assorbire le crisi e sostenereinvestimenti, riformare le regole suglidi stato affinché spingano l'industria e l'...Siamo andati sulla Luna, ma nessuno nel 2023 sa spiegare alla gente come sopravvivere senza... Si andava contro i padroni, contro lo Stato, perlomeno di facciata si cercava di difendere......4 miliardi di dollari) per pagare armi, munizioni emilitari per l'Ucraina nell'arco di ... Nuovi contratti in vista per Leonardo SPA ealtri mercanti della morte. La sola Leonardo SPA ha ...

L’UE approva gli aiuti di Stato tedeschi a thyssenkrupp per ... Hydronews

La capa di Gabinetto Madrid: "Controlli porta a porta nelle zone critiche. Ed entro l’autunno partirà un bando per sostenere le attività del quartiere". .Diversamente da quanto suggerito dalla retorica sovranista, in linea generale il bene da difendere non è l’impresa nazionale in quanto tale ma il sistema di regole che permette una concorrenza leale ...