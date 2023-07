Netflix | clienti in aumento ma ricavi sotto le attese

Leggi su quifinanza

(Di sabato 22 luglio 2023) Solo un anno fa,doveva confrontarsi con la perdita di 1 milione di abbonati durante il secondo trimestre. Tuttavia, quest’anno, il colosso di Los Gatos ha sorprendentemente guadagnato 5,9 milioni di nuovi abbonati, quasi il triplo di quanto previsto. Ma non è l’unico dato positivo proveniente dalla trimestrale del gigante californiano del video on demand, presentata nella tarda serata (ora italiana) di mercoledì. Infatti, i profitti hanno raggiunto la cifra notevole di 1,5 miliardi di dollari, e gli utili per azione, pari a 3,29 dollari, hanno superato le aspettative iniziali di 2,86 dollari. Eppure,ha vissuto la sua peggiore giornata a Wall Street, registrando una perdita di oltre il 9%. Questo calo è avvenuto in una fase iniziale dell’anno in cui il titolo aveva invece segnato un notevole guadagno del 60%. La crescita significativa ...