Negazionismo climatico | ora spunta la ridicola scusa di Bonelli

(Di sabato 22 luglio 2023) “E stavo a scherzaaà!”. Come no, come no, e bravo il verde(da sempre lo chiamano tutti così, per esteso, forse avrà modificato pure la carta d’identità, IlVerde), ci ha fregati tutti: è bastato che IVB buttasse là una timida, misurata, ponderata proposta di galera per il reato di, e tutta Italia e provincia ci ha creduto. Chissà come mai. L’avesse sparata un garantista doc una roba del genere, che so, un Porro, un Capezzone, un leggerissimo sospetto di boutade veniva. Con IVB niente, è certezza di sicurezza, chissà come mai. Forse perché lui è verde fuori, rosso dentro e insomma viene da quella scuola di pensiero per cui taci tu che parlo io e se la pensi diverso da me ti sbatto a San Leo come Cagliostro. No ma lui scherzava, eh. “È bastato che proponessi l’idea del reato di ...