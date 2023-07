Navi a bandiera Onu contro il blocco del grano: la ricetta per isolare Putin

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 22 luglio 2023) Le guerre vengono combattute tutte con i più disparati mezzi offensivi, ma quella che generalmente viene colpita è la popolazione. Quello che stupisce è cheha cominciato a bombardare i porti dove vi è stoccato iled altri cereali che dovrebbero essere esportati nel mondo. L'Ucraina a tutt'oggi è considerata il granaio del mondo, ma se non riesce ad esportare molte popolazioni soffriranno la fame onde per cui Vladimirrischia di trovarsinon solo l'Ucraina, ma i vari Paesi affamati e non c'è niente di peggio che avere per nemico un affamato. Segui su affaritaliani.it